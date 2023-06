'Les princesses ont toujours raison' : une lecture philosophique et décapante des contes de fées

Hansel et Gretel sont ces deux enfants abandonnés par leurs parents dans la forêt. La maison en sucre de la sorcière leur semble la solution, mais on verra que c’est un leurre.

"C’est une métaphore qui nous arrive à tous : quand on a le sentiment d’être perdu et de ne pas savoir comment faire, on croit qu’une solution miracle va tout arranger, qu’il n’y aura plus de problème, mais ça n’existe pas" : c’est ce que Fabrice Midal appelle le piège du bien-être.

Ce qui est beau dans les contes, c’est qu’il faut quand même retrousser ses manches et faire face aux obstacles. On voit ici que ce sont en réalité souvent les jeunes filles qui sont actives et qui triomphent.

"Gretel développe de la créativité, de l’intelligence pour vaincre la sorcière. Et on a tous des sorcières à vaincre, des gens qui nous plombent la vie. Les contes nous montrent concrètement comment faire et comment ne pas baisser les bras".