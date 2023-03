Les primevères s’installent dans les potées et au jardin dès le mois de mars

Vous avez acheté ou reçu des primevères en pot ? Après la floraison, installez-les en pleine terre où elles vont se naturaliser. Dans un sol frais qu’elles apprécient, elles réapparaissent fidèlement printemps après printemps pour le plus grand bonheur des jardiniers. Progressivement, les touffes peuvent s’élargir, tandis que les corolles et les teintes évoluent. Les fleurs deviennent plus petites, se rapprochant du type sauvage. Les teintes deviennent plus pâles. Si le sol est drainant, les primevères peuvent se ressemer et apparaître ici ou là, même au sein du gazon.