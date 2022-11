Les primes "gaz" et "électricité" du gouvernement fédéral couvriraient 16% de la facture énergétique des ménages

Puisqu’il s’agit d’une aide forfaitaire de 61 euros (électricité) et 135 euros (gaz) par mois, les primes énergétiques couvriront une part plus importante de la facture des consommateurs dont les besoins en gaz et électricité sont plus réduits.

Par exemple, pour une consommation annuelle d’électricité de 1500 kWh, les 305 euros de prime couvriraient 28% de la facture annuelle. Pour le gaz, les cinq mois de primes couvriraient 32% de la facture annuelle d’un consommateur qui ne consommerait que 10.000 kWh de gaz par an. En moyenne, un abonné au gaz et à l’électricité consommant 1500 kWh d’électricité et 10.000 kWh de gaz verrait 30% de sa facture annuelle couverte par les primes fédérales.

Toutes autres choses égales par ailleurs, la prime énergétique représente forcément une part plus importante de la facture pour des consommateurs plus modestes, comme le montre le tableau suivant.