Les Prime Days d’Amazon seront de retour cette année

Le géant de l’e-commerce a confirmé que les Prime Days, ces jours où une majorité du site est soldé, auront bien lieu en 2022. Après une édition 2020 retardée à cause du COVID (la promotion avait alors eu lieu en octobre et non pendant l’été), il sera de nouveau possible de faire quelques bonnes affaires.

“Cette année, le Prime Day aura lieu en juillet dans plus de 20 pays”, a annoncé l’entreprise lors d’une récente réunion avec ses actionnaires. “Lors de l'événement commercial annuel d'Amazon, les membres Prime pourront économiser sur les produits des marques nationales et des petites entreprises dans toutes les catégories.”