Les prévisions météo enterrent le Verdur Rock 2022

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de ce festival gratuit sur les hauteurs de la citadelle de Namur. Le Verdur Rock n’aura pas lieu ce week-end, au Théâtre de Verdure. Les organisateurs ont dû prendre la décision ce midi d’annuler BACK IN NAMUR de ce vendredi et le VERDUR Rock de ce samedi. La raison, selon les organisateurs : la météo exécrable. Une météo, selon eux, confirmée par l’IRM comme allant être très mauvaise ce vendredi (orage, averses et vent) avec un risque réel de prolongation de ce mauvais temps pour ce samedi.

Michel Degueldre, l’administrateur et organisateur du festival nous le confirme : " Nous ne pouvons pas prendre le risque, aussi bien au niveau sécurité qu’au niveau financier, de maintenir les festivals. Le risque de sécurité est réel sur le plateau non protégé du sommet de la Citadelle. Et au niveau public, le VERDUR avait connu en 2016 une telle météo et avait attiré 1200 personnes, à comparer aux 6000 personnes de l’édition ensoleillée de 2019. Ce n’est soutenable financièrement puisque c’est un festival gratuit qui compte beaucoup sur la consommation du public."

Les prévisions météo ne sont évidemment pas des prédictions sûres à 100% mais selon Michel Degueldre il fallait prendre la décision avant ce mercredi. " C’est à cette date que démarrait toute l’installation du site, et c’est à partir de ce moment-là que les coûts arrivent".