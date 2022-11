Les prévisions de Nintendo en hausse grâce à la chute du yen

Nintendo, le géant japonais du jeu vidéo a annoncé revoir ses bénéfices annuels à la hausse, principalement à cause du yen dont le cours est au plus bas. Le groupe prévoit à présent un bénéfice net de 400 milliards de yens pour l’exercice 2022-2023, soit l’équivalent de 2,7 milliards d’euros, et ce malgré des objectifs de vente revus à la baisse.