Une fois de plus, les belles pierres de l’Abbaye de Villers trembleront grâce à la verve hugolienne avec ce somptueux mélodrame tragique qui surpasse tous les triomphes de Victor Hugo. Un grand spectacle puissant, sombre et dense qui nous plongera dans la violence poétique du mélodrame. Tous les ingrédients du grand spectacle sont réunis : des personnages forts, une intrigue captivante, des émotions intenses, de l’action, des rebondissements, le tout dans une mise en scène ample et spectaculaire !

Ecoutez Patrick de Longrée de la société de production de spectacles Del Diffusion, invité de BW Matin ce jeudi.