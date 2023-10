Les préventes du film de Taylor Swift ont dépassé 100 millions de dollars

Les préventes de billets pour le film de Taylor Swift, tourné durant la première partie de sa tournée, ont dépassé les 100 millions de dollars dans le monde, a annoncé jeudi l’opérateur de salles AMC, ce qui en fait déjà un record pour un long métrage de concert.

La sortie du "Taylor Swift – The Eras Tour" est prévue le 13 octobre dans 8500 cinémas répartis dans 100 pays. Le film est d’ores et déjà assuré de devenir le film de concert aux recettes les plus élevées, détrônant "Justin Bieber : Never Say Never" (99 millions), sorti en 2011. "Eras" ne devait initialement sortir qu’aux Etats-Unis, mais la chanteuse a finalement choisi d’en faire un événement mondial, bien que la tournée comprenne une seconde partie, l’an prochain, avec des dizaines de dates en Amérique du Sud, Australie, Asie, Europe, ainsi qu’aux Etats-Unis et au Canada. Sur les 8500 cinémas, 4000 se trouvent en Amérique du Nord.

Le film de 2h48 contient des images tournées lors de trois concerts de l’artiste au SoFi Stadium d’Inglewood, dans la banlieue de Los Angeles, début août. La tournée "Eras" compte, pour l’instant, 146 dates, mais aucune en Belgique. Les fans belges de la star américaine devront se rendre en France ou aux Pays-Bas pour assister à son show. Selon le magazine professionnel dédié aux arts vivants Pollstar, chaque concert génère 13 millions de dollars de revenus, ce qui ferait monter le total à environ 1,9 milliard de dollars.

Jamais un artiste ou un groupe n’a encore franchi le seuil symbolique du milliard de dollars. Un peu plus d’un mois après l’annonce de Taylor Swift, AMC a indiqué lundi que la chanteuse Beyoncé allait lui emboîter le pas et sortir, en salles, le 1er décembre, un documentaire inspiré de sa tournée "Renaissance", qu’elle vient d’achever aux Etats-Unis.