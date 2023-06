Les Pretenders et Jonny Greenwood collaborent sur la nouvelle chanson "I Think About You Daily"

Relentless, la suite de l’album Hate for Sale de 2020, a été produit par David Wrench (Courtney Barnett, David Byrne), nommé à plusieurs reprises aux Grammy Awards, aux Battery Studios de Londres. Outre la chanteuse Chrissie Hydne, on retrouvera sur cet album Kris Sonne (batterie), Chris Hill (contrebasse), Dave Page (basse) et Carwyn Ellis (claviers et guitares), ainsi qu’un titre avec Jonny Greenwood de Radiohead.

Relentless Tracklist :



01. Losing My Sense of Taste

02. A Love

03. Domestic Silence

04. The Copa

05. Promise of Love

06. Merry Widow

07. Let the Sun Come In

08. Look Away

09. Your House Is on Fire

10. Just Let It Go

11. Vainglorious

12. I Think About You Daily