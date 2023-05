Les Pretenders de retour avec un nouvel album !

Les Pretenders sont de retour avec Relentless, leur nouvel album qui sortira le 1er septembre. L’annonce est accompagnée du single "Let the Sun Come In".

Relentless, la suite de l’album Hate for Sale de 2020, a été produit par David Wrench (Courtney Barnett, David Byrne), nommé à plusieurs reprises aux Grammy Awards, aux Battery Studios de Londres. Outre la chanteuse Chrissie Hydne, on retrouvera sur cet album Kris Sonne (batterie), Chris Hill (contrebasse), Dave Page (basse) et Carwyn Ellis (claviers et guitares), ainsi qu’un titre avec Jonny Greenwood de Radiohead.

"J’aime voir les différentes significations et origines d’un mot", a déclaré Chrissie Hynde à propos du titre de l’album dans un communiqué de presse. "Et j’ai aimé la définition de "Relentless": "ne pas perdre en intensité". Alors, quand on a dû trouver un titre à l’album, cela m’a semblé approprié. Vous savez… continuer à le faire. Je pense que tous les membres d’un groupe se demandent constamment s’ils doivent continuer. Au début, c’est une quête de jeunesse et finalement, on se demande pourquoi on fait ça. C’est la vie de l’artiste. On ne prend jamais sa retraite. Vous devenez implacable".

"Let the Sun Come In" est le premier aperçu de ce prochain album dont vous trouverez la tracklist complète ci-dessous :