Les prestations de Stéphanie Huang, finaliste du Concours Reine Elisabeth 2022

À l’âge de douze ans, Stéphanie Huang a fait ses débuts au Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles dans les Variations sur un thème rococo de Tchaïkovsky. Et depuis, elle se produit régulièrement dans le répertoire concertant (Haydn, Dvořák, Elgar, Tchaïkovsky…) avec divers orchestres (Kamerfilharmonie van Vlaanderen, Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Musica…) sous la direction de chefs tels que M. Sanderling, C. Izcaray ou V. Mardirossian. Elle donne également des récitals et joue dans des ensembles de musique de chambre lors de nombreux festivals nationaux et internationaux (Festival des Midis-Minimes – Belgique, Festival Seiji Ozawa à Matsumoto – Japon, Printemps des Arts de Monte-Carlo – Monaco, Festival international de musique de chambre de Schiermonnikoog – Pays-Bas, Festival de la Chapelle Musicale Reine Élisabeth – Belgique…).

Chambriste passionnée, Stéphanie a collaboré avec des artistes tels que Gary Hoffman, Renaud Capuçon, Jean-Claude Vanden Eynden, Claire Désert, Boris Kusnezow, Sélim Mazari, Natalia Milstein, Sylvia Huang, Philippe Graffin, Laurent Korcia, Pierre Fouchenneret, Lise Berthaud, Miguel Da Silva, Marc Coppey ou encore François Salque.

La violoncelliste a déjà remporté de nombreux prix internationaux. En juillet 2015, elle a reçu le Grand Prix du Concours international de violoncelle Suggia à Porto. En octobre 2021, elle a remporté le Premier Prix du Concours international de la Società Umanitaria à Milan. Lauréate des fondations SPES, Meyer, Kriegelstein et SAFRAN, Stéphanie Huang a également été sélectionnée par l’Académie Jaroussky pour la saison 2019-2020, par l’académie internationale Seiji Ozawa en 2019 et par l’académie de musique de Villecroze avec Frans Helmerson.

Formée au Koninklijk Conservatorium de Bruxelles dans la classe de Jeroen Reuling avant d’obtenir son titre de Master et son diplôme d’Artiste au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, elle est artiste en résidence à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth à Waterloo où elle étudie avec Gary Hoffman depuis septembre 2020.

Elle joue sur un violoncelle Francesco Stradivarius de 1742 généreusement prêté par la Collection Guttman.

