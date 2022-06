Les prestations de Samuel Niederhauser, lauréat du Concours Reine Elisabeth 2022

Né en 1998, le violoncelliste suisse Samuel Niederhauser a reçu son premier violoncelle à l’âge de 6 ans, et il n’a plus jamais abandonné cet instrument.

Après ses premiers cours auprès de Matthias Walpen, il apprend toutes les pièces du répertoire d’études pour arriver, à neuf ans, à la 1re suite de Bach et à sa première prestation de soliste dans le cadre d’un concerto pour violoncelle de Vivaldi.

Il continue sa formation à Berne, puis à Zurich. Il obtient son bachelor à l’Université des arts de Zurich, et il participe par la suite à des master class, notamment auprès de Louise Hopkins, de Troels Svane et de Jens-Peter Maintz.

Il joue régulièrement comme soliste avec des orchestres tels que l’Orchestre de chambre de Zurich, l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure et l’International Chamber Orchestra Vienna et figure à l’affiche de festivals tels que le festival Menuhin à Gstaad, le festival de musique d’Arosa, le Musikdorf Ernen et le Swiss Chamber Music Festival à Adelboden.