Les présidentes de la Chambre et du Sénat veulent un parlement plus attentif aux questions de genre

Les présidentes de la Chambre et du Sénat, Eliane Tillieux (PS) et Stephanie D’Hose (Open Vld), veulent un parlement fédéral plus sensible au genre. Elles ont l’intention de soumettre à leur assemblée une charte qui contiendrait des engagements, élaborer un plan d’actions, désigner dans chacun de leur parlement un référent dans ce domaine et mener une concertation avec leurs homologues des autres pays européens.

En un siècle, la situation a certes considérablement évolué. En 1921, on comptait une seule sénatrice en la personne de Marie Janson. Aujourd’hui, 43% des parlementaires sont des femmes, ce qui place la Belgique à la 5e place européenne.