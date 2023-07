Les prénoms féminins ont souvent occupé une place importante dans les chansons Rock

En 1970, le duo Simon and Garfunkel sort le dernier album de sa carrière, le superbe "Bridge over Troubled Water". Sur celui-ci, figure l’inoubliable "Cecilia". Mais qui est cette Cécilia ? Plus que probablement Cecilia fait ici référence à Sainte Cécile, patronne des musiciens. La patronne des Ladies in Rock c’est bien elle !