Les premiers signes de la maladie d’Alzheimer, visibles dans les yeux ?

Les premiers signes de la maladie d’Alzheimer pourraient être visibles dans les yeux, selon une nouvelle étude. Une découverte qui pourrait aider au diagnostic précoce et à la prise en charge rapide des malades.

L’étude, publiée en février dans Acta Neuropathologica, s’est penchée sur un aspect de la maladie d’Alzheimer à un stage précoce : regarder l’arrière de l’œil, vers le nerf optique et la rétine pour détecter la maladie avant tout symptôme visible. La maladie touche 200.000 personnes rien qu’en Belgique, d’après Alzheimer Belgique. La difficulté de diagnostic précoce fait partie des défis pour stabiliser au plus vite les symptômes de la dégénérescence qui, une fois visibles, sont installés et irréparables.

"L’étude a établi un lien entre les rétines affectées et les changements dans certaines parties du cerveau, également appelées cortex entorhinal et temporal, la partie du cerveau responsable de la mémoire, de la navigation et de la perception du temps", explique à CNN Koronyo-Hamaoui, professeur de neurochirurgie et de sciences biomédicales au Cedars-Sinai Medical Centre de Los Angeles.