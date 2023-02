Les premiers semis de légumes à repiquer, nos conseils

Il faut de la chaleur pour que les graines germent. Et même beaucoup de chaleur pour les poivrons et les aubergines qui ont besoin d’au moins 20 °C. Dans nos intérieurs, pas de problème, la température est suffisante. La difficulté, c’est la lumière. Les jours sont cours, l’intensité lumineuse est faible et devant une fenêtre, les plantes ont vite tendance à filer. Elles s’allongent à la recherche de la lumière. Elles peuvent s’allonger au point de dégénérer. Comment faire ? On place un éclairage artificiel, disponible dans certaines jardineries et sur internet. Il faut une minuterie pour obtenir une longueur du jour équivalente au mois de mai, soit 14 heures de lumière. De cette façon, on produit de jeunes plants bien trapus.