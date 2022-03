Les premiers prix récompensant la recherche sans animaux remis à Bruxelles

La Coalition européenne pour la fin des expérimentations sur les animaux (ECEAE) a remis mercredi à Bruxelles les premiers prix du monde récompensant des projets de développement d’anticorps sans l’implication d’animaux. Abcalis, une entreprise allemande, et la "Geneva Antibody Facility" de l’Université de Genève ont été récompensés.

Habituellement, les recherches autour de la production d’anticorps sont menées sur des animaux, tels que des souris et des lapins mais aussi des chevaux ou des chèvres. Des bactéries sont injectées à ces cobayes afin de récupérer les anticorps produits par leur système immunitaire. Un processus qui concernerait encore plus d’un million d’animaux, rien qu’en Europe, selon la ECEAE. Le premier gagnant est la société allemande Abcalis, de Brunswick en Basse-Saxe. L’entreprise est décrite comme une "pionnière" du développement d’anticorps sans animaux et propose un catalogue d’anticorps vegan. "La compagnie a optimisé son processus de production et mis en place une structure lui permettant de rendre sa technologie accessible au plus grand nombre", précise la Coalition européenne pour la fin des expérimentations sur les animaux. La "Geneva Antibody Facility" de l’Université de Genève a elle aussi été primée pour son travail. Les chercheurs y ont établi la base de données en accès libre "ABCD" répertoriant plus 23.000 anticorps, produits sans animaux. Ceux-ci sont fabriqués et distribués par la "Geneva Antibody Facility". "Antibody Reports", une revue en libre accès dédiée à la description et à la caractérisation des anticorps, a également été créée par les chercheurs de Genève. "Aujourd’hui, nous savons que l’expérimentation animale pour la production d’anticorps n’est pas un mal nécessaire", a expliqué le docteur Jen Hochmuth, membre de l’ECEAE. "Il s’agit de choisir entre une bonne science et une expérimentation animale dépassée. La bonne science est sans animaux." Les deux lauréats ont reçu 10.000 euros.