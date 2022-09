Les premiers pas et succès du groupe The Dexys Midnight Runners grâce à un classique de la northern soul !

On se souvient de l’insolant succès de ''Come On Eileen'' en 1982, signé Dexys Midnight Runners, jeune groupe, originaire de Birmingham, fondé en 1978 et qui va mélanger des sonorités aussi diverses que la musique celtique, la new wave et surtout la soul music !

''Come On Eileen'' s’incruste dans les charts dès sa sortie en juin 1982, le clip réalisé par Juilen Temple (souvenez-vous du film ''Absolute Begginners'' avec Bowie) avec cette brave Eileen, aussi sur la couverture du single, est interprétée par Máire Fahey, sœur de Siobhan Fahey de Bananarama. ''Come On Eileen'' entre dans l’histoire : meilleur single aux Brit Awards de 1983 et le succès pour le groupe de Kevin Rowland !