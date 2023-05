Les soutiens à la nouvelle présidente, dont les sorties médiatiques crispent certaines associations féministes, se font également entendre dans ce contexte. Gisèle Mandaila Malamba est présidente de DéFI Femmes, une association en lien avec le parti DéFi qui a pour objectif la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines. Elle est également membre de l’organe d’administration du CFFB. "Il est important de dire que le CFFB est une association pluraliste et que toutes les voix ont le droit de s’y exprimer. Personne n’y est muselé. Parce qu’elle est devenue présidente du CFFB, Sophie Rohonyi doit-elle oublier qu’elle est aussi élue ? En tant que députée fédérale, elle a un devoir d’interpellation dans l’affaire de Sarah Schlitz. Il faut garder un certain pragmatisme. On ne peut pas nommer une femme politique en tant que président et puis lui reprocher d’effectuer son travail. Ou alors, il ne faut plus nommer de femmes politiques, mais je trouverais cela vraiment dommage. Elles portent la voix et les réalités des femmes au sein des parlements", indique-t-elle.

►►► Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n’hésitez pas à vous inscrire ici