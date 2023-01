Les premiers mots de Leandro Trossard à Arsenal : "Je veux faire partie de l’histoire du club"

En voilà un qui continue de franchir tranquillement les paliers en prenant son temps. Après une excellente 1e partie de saison avec Brighton, Leandro Trossard vient de signer à Arsenal. Un rêve qui se réalise donc pour le Diable Rouge qui a, pour la 1e fois de sa carrière, l’opportunité d’évoluer dans un club du top européen.

Forcément, au moment de mettre des mots sur son ressenti, à chaud, c’est la fierté qui prédomine : "J’ai tellement hâte de commencer. C’est un grand club, je veux montrer aux fans ce que je sais faire. Tout le monde a pu voir à quel point Arsenal est fort pour l’instant, je veux aider le club à réaliser ses rêves. Et réaliser mon rêve, aussi. Je veux vraiment tout donner. Essayer de créer le plus de moments magiques possible. J’espère qu’on aura quelque chose à fêter ensemble. Le club a une histoire tellement riche, je veux faire partie de cette histoire" expliquait-il au micro du club.

Questionné sur sa position favorite, le Diable s’est dit plutôt flexible : "J’aime bien évoluer en second attaquant, derrière l’attaquant de pointe. Sur les flancs, je me sens bien aussi. En fait, je me sens bien dans toutes les positions mais si je ne devais en choisir qu’une, j’opterais pour celle de 2e attaque. Mais ça dépend du système évidemment."

En froid avec son coach à Brighton, le Belge est heureux d’avoir trouvé une solution : "C’est ma meilleure saison en Premier League. On faisait du bon boulot avec Brighton. Après la Coupe du monde, je ne jouais plus beaucoup à cause de la situation mais j’ai vraiment hâte de commencer et de pouvoir me montrer dans les plus grandes compétitions."