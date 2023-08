Les premiers grands gagnants des Tik Tok book awards révélés

Au mois de mai dernier, la plateforme chinoise annonçait lancer son premier concours de littérature inspiré du fameux #BookTok. Le suspense prend maintenant fin puisque les grands gagnants du Tik Tok Book Awards Royaume-Unis et Irlande sont connus depuis le 17 août. Le prix sacre notamment Honey & Spice comme meilleur œuvre et Holly Jackson comme meilleure autrice de l’année.

Cela fait maintenant trois ans que les critiques littéraires et recommandations littéraires fleurissent sur la plateforme de création. Dans des formats vidéo courts, les lecteurs se filment submergé par les émotions de leurs lectures. Une tendance qui plaît et qui semble loin d’être un épiphénomène puisque le hashtag récolte plus de 167 milliards de vues. De quoi faire aisément grimper les ventes de livres à travers le monde.

C’est d’ailleurs à ses utilisateurs que le réseau social a fait appel pour départager les œuvres sélectionnées. Plusieurs milliers de personnes ont ainsi pu voter via l’application pour leurs livres préférés. Les TikTok Book Awards ont également célébré les libraires indépendants et les créateurs de contenu au travers de catégories dédiées. La librairie Portobello à Edimbourg c’est de cette façon vu attribuer le titre de meilleure librairie indépendante. Tandis que @edenvicttorria a été élue par les utilisateurs comme la meilleure créatrice de l’année. Afin de sélectionner les participants, une liste restreinte avait été organisée par de grands noms de la littérature britannique, du milieu de l’édition et de l’univers du #BookTok.