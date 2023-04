"Les premiers émois liés au livre passent par la voix"

Livre et Podcast: mariage heureux? : C'était l'émission spéciale de Charlotte Dekoker, en direct depuis la foire du livre. Lectures, podcasts: la voix et les histoires sont indissociables. Pour explorer le pouvoir de la voix, elle accueillait Olivier Colignon, chercheur à l'UCL spécialisé sur la relation entre nos sens et notre cerveau, et les professionnelles de la voix et écrivaines Pascale Tison et Sophie Loubière.