Les premiers concerts des Foo Fighters sans Taylor Hawkins sont annoncés

Ca y est, pratiquement dix mois après le décès de son batteur Taylor Hawkins, le groupe Foo Fighters annonce quelques dates de concerts, dont une apparition au Boston Calling 2023.

A la fin de l’année dernière, le groupe avait fait part de sa décision de continuer malgré tout, pour le plus grand bonheur des fans, et la date du 26 mai vient d’être confirmée. Ils rejoindront The Lumineers et Paramore à l’affiche du Boston Calling Festival qui accueillera aussi Queens Of The Stone Age, Alanis Morissette, Bleachers, Yeah Yeah Yeahs, The National, The Flaming Lips, et bien d’autres.