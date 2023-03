Les premiers cavaliers de l’Histoire identifiés grâce à leurs squelettes

Les 217 squelettes humains étudiés ont été découverts en Roumanie, en Bulgarie et en Hongrie, répartis sur 39 sites archéologiques différents. Tous les individus analysés appartiennent à la culture Yamna ou Yamnaya, un peuple ayant vécu durant le néolithique et l’âge de bronze en Europe de l’est et dont on connaît bien l’importance des rites funéraires. Les Yamnas fabriquaient en effet d’imposants tumuli, appelés kourganes. Certaines de ces tombes ancestrales contenaient, en plus de restes humains, des squelettes chevalins, démontrant l’importance de l’animal pour ce peuple.