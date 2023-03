Avec 5 ans de retard sur la date d’ouverture annoncée, Philippe Henri, ministre wallon de la mobilité, se félicite de l’investissement. "On est sur des budgets importants mais on a ici un grand nombre de voyageurs à satisfaire. Plus de 3000 voyageurs pour les TEC, 20.000 voyageurs pour la SNCB. C’est un endroit stratégique qui justifie les investissements." En tout, 49 millions d’euros ont été injectés dans ce projet.

Le permis a été délivré en août 2014 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne et les travaux préparatoires de la nouvelle gare ont débuté fin 2015. La mise en service de la gare débute en ce mois de mars 2023 et l’inauguration officielle est prévue à l’été 2023.

La semaine prochaine commenceront les travaux pour la future gare dédiée cette fois aux bus circulant exclusivement à l’intérieur de la ville de Namur. Le chantier devrait durer un an.