Le classement combine les ventes anglaises et les streams depuis qu’ils sont enregistrés en 1956. Meat Loaf a vendu plus de 3,5 millions d’exemplaires de son tout premier album uniquement au Royaume-Uni.

A la suite de ce record, on retrouve James Blunt et son Back to Bedlam de 2004, Leona Lewis et Spirit (2007) et The Fame de Lady Gaga. A noter également la présence des premiers albums de Guns N' Roses, Mike Oldfield, Alanis Morissette, Keane, Coldplay, Oasis, The Killers et Tracy Chapman.