Les premières images du supergroupe 3RD Secret en live (avec des membres de Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam…)

Cette formation au casting 4 étoiles a surpris tout le monde le 11 avril, en mettant à disposition en streaming un premier album complet.

"3rd Secret" track listing :

01. Rhythm Of The Ride

02. I Choose Me

03. Last Day Of August

04. Winter Solstice

05. Lies Fade Away

06. Live Without You

07. Right Stuff

08. Dead Sea

09. Diamond In The Cold

10. Somewhere In Time

11. The Yellow Dress