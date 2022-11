Les premières images du documentaire sur Neil Young

Annoncé la semaine dernière, celui-ci célèbre les 50 ans de l’album culte de Neil Young, Harvest.

On savait déjà qu’une belle réédition était prévue pour le 2 décembre, et on peut maintenant compter sur ce documentaire inédit (qui figurera aussi dans cette même réédition) qui sera projeté dans les salles de cinéma du monde entier les 1er et 4 décembre, avec une introduction réalisée par Neil Young lui-même.

Les extraits qu’on pourra y voir ont été filmés entre janvier et septembre 1971 et comporteront des images des sessions d’enregistrement à Nashville et dans le Nord de la Californie. On verra aussi l’arrivée de Neil Young en Grande-Bretagne, lorsqu’il a travaillé avec le London Symphony Orchestra sur les titres "A Man Needs A Maid" et "There’s A World".

"C’est un grand album pour moi," explique Neil Young. "Il y a 50 ans, j’avais 24, voire 23 ans, et cet album a fait la différence dans ma vie. J’ai joué avec des amis géniaux et c’est super de voir que ce projet a perduré dans le temps. J’ai passé de bons moments et en le réécoutant aujourd’hui, je pense que j’avais tout simplement énormément de chance d’être là."

"J’espère que cette histoire d’Harvest Time vous plaira, et qu’elle retracera bien tout ce qu’il s’est produit à l’époque. Le monde entier pourra maintenant y assister dans les salles de cinémas". Toutes les infos sont à retrouver ici.