Les premières images du documentaire sur Marc Bolan de T-Rex

Ecrit et réalisé par Ethan Silverman, le film est décrit dans le communiqué de presse comme “une célébration réfléchie mais exubérante” du pionnier du glam rock, rassemblant des archives de ses performances, des interviews de Marc Bolan et des images des coulisses de la réalisation de l’album tribue de 2020, AngelHeaded Hipster.

Le documentaire est enrichi d’autres interviews et de performances d’artistes tels que U2, Billy Idol, Joan Jett, Ringo Starr, Nick Cave, Elton John, David Bowie et la dernière partenaire de Marc Bolan, la musicienne Gloria Jones.

Dans le clip à voir ici, Marc Bolan travaille le titre “The Children Of Rarn ", extrait du premier album de T. Rex de 1970. On l’y voit aussi discuter de l’impact d’Eric Clapton et de Jimi Hendrix dans une vidéo d’archive.