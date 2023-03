Les premières images du documentaire sur Little Richard

Les amis et la famille du musicien décédé le 9 mai 2020 seront consultés pour l’écriture du film réalisé par Lisa Cortés, qui sera construit en partenariat avec Bungalow Entertainment et Rolling Stone, dont les équipes amèneront de larges archives au projet.

"Il y a une vraie filiation entre Little Richard et des artistes qui ont repoussé les limites, comme Elton John, les Rolling Stones, Prince, Moses Sumney, Frank Ocean, et Brittany Howard," explique Rees dans un communiqué. "Nous n’aurions peut-être pas eu ce genre d’innovation musicale, de performances électrisantes, cette fierté et cette identité culturelle si Little Richard n’avait pas ouvert ce chemin, sans peur. Il a créé et partagé généreusement, au point que d’autres artistes se sont attribué ses idées et ont imité son style."

Little Richard : I Am Everything sortira au cinéma le 11 avril, avant d’être diffusé sur les plateformes digitales le 21 avril.