Les premières images du documentaire sur les Studios Abbey Road

Réalisé par la fille de Paul McCartney, Mary, If These Walls Could Sing sortira le mois prochain à l'occasion des 90 ans de construction des studios d'enregistrement.

Le documentaire sera montré en streaming dès le 16 décembre et rassemble des interviews de Paul McCartney et Ringo Starr (du côté des Beatles), mais aussi d'Elton John, Nile Rodgers, Noel Gallagher, Roger Waters, Celeste et George Lucas (dont la bande-son du film Star Wars a été en partie enregistrée aux studios Abbey Road).

Les studios d'Abbey Road ont été la toile de fond de certains des plus grands moments musicaux de l'histoire. Les Beatles s'y sont installés dans les années 60 et ont donné à leur avant-dernier album le nom des studios et de la route de St John's Wood.

"Lorsque vous entrez dans un endroit avec autant d'histoire, c'est en quelque sorte sacré", explique Elton John au début de la nouvelle bande-annonce. "Les gens veulent venir ici. Ils veulent le son d'Abbey Road."

Dans ce trailer de If These Walls Could Sing , on voit aussi des photos de la réalisatrice bébé, rampant sur les tapis des studios. "C'était notre maison, nous avons passé tellement de temps ici", dit Paul.

Dans le cadre de la réédition de l’album Revolver, récemment remixé par Giles Martin, fils de George Martin, un nouveau clip vidéo du titre "I’m Only Sleeping" a été publié.

Réalisée par l’artiste britannique Em Cooper, cette nouvelle vidéo nous emmène dans un trip psychédélique qui fait écho à l’ambiance du titre des Beatles.