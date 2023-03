Les premières images du documentaire de Scorsese sur les New York Dolls est sorti

Ce premier extrait nous emmène en janvier 2020 au cabaret Café Carlyle, dans les quartiers chics de la ville, pour un show proposé par l'artiste new-yorkais, qui avait pour l’occasion revêtu le costume de son personnage Buster Poindexter, influencé par le swing et les années 80. David Johansen situe rapidement le concept du spectacle en disant au public : "Nous avons décidé de vous montrer Buster Poindexter, c'est-à-dire moi, chantant les chansons de David Johansen, c'est-à-dire moi. Et nous voilà, tous les deux".

Les deux groupes de Johansen sur scène s'attaquent alors à de nouvelles interprétations de "Frenchette" de son album solo de 1978, de "Heart of Gold" de Here Comes the Night de 1981, et bien d'autres encore.

Le film évoque la dualité naturelle du chanteur qui se qualifie lui-même avec dédain de "one-hit wonder twice", en référence à son single de 1987, "Hot Hot Hot", qu’il considère comme " le fléau de mon existence ", avant de dire plus tard avec impertinence à la foule : "Je suis un vieux fou sentimental".

Personality Crisis: One Night Only a été co-réalisé par Martin Scorsese et son collaborateur habituel, David Tedeschi, qui avait d’ailleurs filmé le show du Café Carlyle, et compilé des images d’archives et d’interviews, certaines filmées par la fille de David Johansen, Leah Hennessey. Ron Howard et Brian Grazer sont les producteurs exécutifs du film.

Il y a un peu plus de deux ans, on apprenait le décès de Sylvain Sylvain des New York Dolls. Le guitariste est mort à 69 ans d’un cancer contre lequel il se battait depuis deux ans.