Les premières chansons d’Eddy Mitchell avec les Chaussettes noires rééditées pour accompagner un recueil illustré

Pourquoi le cinéma australien recèle souvent de bonnes surprises ? Comment Joel Edgerton brille-t-il dans The Stranger ? Qui est le père de la chanteuse du groupe rock belge Ada Oda ? Le face-à-face Yvan Attal/Pierre Arditi tient-il toutes ses promesses dans Maestro(s) ? A quelle occasion réédite-t-on les débuts d’Eddy Mitchell avec les Chaussettes Noires ? Onze ans après le premier film, pourquoi Le chat potté revient-il dans un nouveau film d’animation ? Carla Bruni est invitée sur le nouvel album de Gims, ok, mais quels sont les invités sur le nouvel album de l’Héritage Goldman ? Et le groupe Hot Chip produit par Jacques Lu Cont, si on l’écoutait avec le titre Broken ?

Tout ça, c’est dans La semaine des 5 heures de ce 6 décembre.