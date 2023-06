Les précédents au 21 siècle entre l’Autriche et les Diables : une victoire grâce à un immense Witsel et un match… complètement dingue

La vie se joue parfois sur des détails, on y reviendra plus tard. Pour l’heure, replongeons-nous dans cette soirée du 12 octobre 2010. Les Diables de Georges Leekens accueillent donc l’Autriche dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2012. Ils n’ont, déjà, plus vraiment le choix. Deux défaites (Allemagne, Turquie) pour une petite victoire (Kazakhstan), les débuts dans le groupe A n’ont pas été glorieux.

C’est sous les clameurs de près de 25.000 spectateurs que les Belges montent sur la pelouse du Stade Roi Baudouin. Les 11 titulaires ? Quelques pionniers de la future génération dorée (Vertonghen, Alderweireld, Kompany, Witsel, Fellaini) et quelques étoiles filantes qui connaissent, à l’époque, leur éphémère heure de gloire en équipe nationale (Legear, Ogunjimi, Bailly).

Le début de match, très offensif, donne déjà le ton d’une rencontre qui va tomber dans une douce folie par la suite. Au quart d’heure, c’est déjà 1-1, le roublard autrichien Franz Schiemer ayant répondu au premier but chez les Diables de Marvin Ogunjimi. La suite, des cadeaux en veux-tu en voilà et des Diables qui jouent naïvement avec leur bonheur.

A la demi-heure, Marko Arnautovic, 21 ans à l’époque, profite des largesses de la défense belge pour planter le 2-1. Le but du K.O ? Oh que non, puisque deux minutes après la pause, Marouane Fellaini nous sort sa spéciale en catapultant le 2-2 dans les filets de Jürgen Macho.

Mais un quart d’heure plus tard, nouvelle douche froide pour le public avec une énième phase arrêtée mal maîtrisée par les Belges. Schiemer en profite, plante son petit doublé personnel et immisce le doute dans les esprits belges (3-2).

Mais après l’heure de jeu, nouveau rebondissement dans cette rencontre. Paul Scharner est exclu pour un mauvais geste et permet aux Diables d’évoluer en supériorité numérique pendant le money-time. Un money-time que les Diables maîtrisent d’une main de maître puisqu’ils renversent complètement la rencontre en l’espace de quelques minutes : Ogunjimi égalise à la 87e minute et Nicolas Lombaerts jaillit de nulle part dans les arrêts de jeu pour inscrire le 4-3 sur corner. La foule est en délire…

… reste donc "juste" à fermer la boutique derrière. Facile à dire, difficile à faire pour ces jeunes et fougueux Diables Rouges. Au bout du suspense, Martin Harnik en profite, inscrit le 4-4 et climatise le Stade Roi Baudouin qui s’y voyait déjà.

4-4, score final, ce jeu du chat et la souris géant n’aura donc pas de vainqueur. Au grand dam des Belges…