Les poux : ils n’ont plus de saison et sont de plus en plus résistants

Les poux, il n’y a pas que Madame Geneviève qui ne peut plus les voir en peinture, le directeur de l’école non plus. Thierry Scoyez a fait ses comptes : " j’ai en permanence plus d’une douzaine d’enfants qui sont infestés, ils sont répartis dans 5 ou 6 classes. Sur 17, faites le compte, c’est quasiment un tiers des classes touchées. C’est important, ce n’est plus un fléau comme par le passé, mais cela reste un gros problème. "

D’ailleurs, Monsieur le directeur a rédigé un courrier à destination des parents juste avant le début des deux semaines de vacances. " Je demande aux parents de profiter des 15 prochains jours pour essayer d’enrayer le phénomène. C’est l’occasion de vérifier la chevelure de ses enfants et peut-être d’entamer un traitement si nécessaire. "

Le problème, c’est justement la difficulté de se débarrasser des poux. Peignes fins, lotions, shampoings spéciaux, huile, remèdes de grand-mère, tous les parents qui ont été confrontés au défi le confirmeront, c’est un travail de bénédictin qui ressemble souvent à une mission impossible. Car les spécialistes le disent eux-mêmes, les poux s’habitueraient aux divers traitements et ils seraient de plus en plus difficiles à enlever.