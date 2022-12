Les pouvoirs du cacao sur notre bien-être corporel

Tous les jeudis dans le 8/9, David Jeanmotte nous donne des conseils bien-être. Cette semaine, il nous parle des vertus insoupçonnées du cacao.

Le cacao ne sert évidemment pas qu’à fabriquer du chocolat. Ses fèves, une fois broyées, sont également utilisées en cosmétique et apportent toutes sortes de bienfaits au corps.

Elles contiennent de la caféine et de la vitamine C, elles ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, elles sont bonnes pour la peau, les cheveux, les ongles, et pour tout ce qui est cardiovasculaire.

Elles ont aussi un pouvoir anti-cellulite et permettent de désincruster les graisses profondes quand elles sont utilisées sous forme de beurre de cacao.

Contrairement au beurre de karité qui est très solide, le beurre de cacao fond au contact de la peau. Il peut donc être appliqué par massage ou par masque, et aide les femmes enceintes à éviter les vergetures.