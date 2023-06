Les pourboires, une question culturelle qui divise au sein même de l'Europe.

Il y a la manière de dire bonjour, la façon de remercier... et puis aussi la question du pourboire : faut-il en laisser un ou pas au restaurant ? Quand on prépare un voyage à l'étranger, on s'approprie de nombreux us et coutumes mais la question de récompenser un service génère souvent des doutes quant à l'attitude à adopter. Dans le seul périmètre européen, cette tradition ne fait pas consensus.

Bientôt l'heure des grands départs en vacances et pour certains, le moment des derniers préparatifs avant le voyage de l'année. Que l'on parte au bout du monde ou que l'on emprunte un moyen courrier, il y a une interrogation qui revient sans cesse au moment de la préparation : comment gérer les pourboires au moment de quitter la table d'un restaurant ou de payer un chauffeur de taxi ?