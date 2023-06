Les poubelles s’allègent en Brabant wallon : 10% de déchets résiduels en moins en 2022 par rapport à 2021

Comment se fait-il qu’on obtienne de si bons résultats dans les communes qui ont opté pour les conteneurs à puce ? Tout simplement parce que dans ces communes-là, on a beaucoup mieux intégré l’idée de séparer les déchets organiques qui pèsent très lourd dans les poubelles. Ces déchets, on les jette à part dans un petit sac vert ou dans un conteneur spécial, et ils sont ensuite transformés en biogaz ou en amendement pour l’agriculture.

Résultat, les huit communes qui utilisent les poubelles à puce pour les déchets résiduels sont aussi celles dans lesquelles on récolte le plus de déchets organiques : en moyenne trente kilos par an et par habitant, soit environ six fois plus que dans les communes qui n’utilisent pas les poubelles à puce.