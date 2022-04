Les poubelles publiques dans les bois de Spa, c’est fini

A Spa, la Ville a décidé de retirer les poubelles publiques implantées dans les bois communaux. Une démarche dans le cadre d’une politique du zéro déchet, qui veut aussi conscientiser au tri systématique des ordures.

Retirer les poubelles publiques dans les bois pour y diminuer le nombre de déchets, cela peut sembler paradoxal, mais c’est une expérience que veut mener la Ville : " Il y a plusieurs raisons qui ont motivé cette décision. La première, c’est que ces poubelles sont relativement isolées puisqu’elles sont au milieu de promenades, et elles représentent un certain défi d’accessibilité pour les services communaux qui sont chargés de les relever. La deuxième, c’est que ces poubelles sont généralement plus favorablement génératrices de dépôts sauvages puisqu’on est dans des lieux isolés. Et la troisième, qui est la principale, c’est qu’on souhaitait pouvoir totalement changer la responsabilité de camp et envoyer un message très clair aux gens qui fréquentent nos espaces naturels : si vous venez dans la nature avec vos déchets, vous avez la responsabilité de les emporter avec vous ! ", détaille Yoann Frédéric, échevin de l’Environnement.

Spa n’est pas la première à prendre des initiatives de ce genre. Quelques exemples :

Saint-Hillaire-de-Riez, en Vendée. 15.000 habitants et de nombreux touristes. Une station balnéaire entre plage et bois. Les poubelles publiques y ont été supprimées. Résultat : quelques dépôts sauvages restent par endroits, mais les déchets récoltés ont diminué de 40 tonnes en un an.

Plus près de chez nous, Jette, un peu plus de 50.000 habitants, une cinquantaine de poubelles publiques en moins et un constat : là où il y avait des poubelles, il y avait aussi des dépôts sauvages. Le retrait des poubelles a résolu le problème.

Autre expérience, c’était à Verviers en 2014, dans le quartier de Hodimont. Les poubelles n’ont là pas été vidées durant une semaine dans le cadre d’une campagne de sensibilisation à la propreté des espaces publics. Résultat : un flop total, avec d’énormes dépôts sauvages.

Qu’en sera-t-il à Spa ? Réponse dans quelques mois.