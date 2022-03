Les pots en tissu ou géotextile pour vos plantes

Dans des pots géotextiles, les plantes vont développer un système racinaire dense et robuste. Contrairement aux pots conventionnels (plastique, terre duite), lorsqu’une racine atteint la paroi en tissu, elle stoppe sa croissance et permet à la plante de développer de nouvelles racines. Les racines ne s’enroulent donc pas sur elles-mêmes créant des chignons nuisibles à sa santé.



Le tissu est poreux ce qui permet à l’air et aux nutriments de passer librement. Lors des journées chaudes, la bonne circulation de l’air évite une surchauffe les racines et les micro-organismes. Fini les racines qui brûlent ! En hiver, le tissu crée une isolation contre le froid et permet à la chaleur dégagée par les plantes d’être contenue.



Très pratiques et faciles à transporter grâce à des poignées dont sont munis la plupart des pots, pliés ils se rangent facilement dans les abris de jardin ou à l’intérieur de la maison.

Disponibles dans de nombreuses tailles et formes différentes, du petit au très grand, ces pots seront parfaits pour cultiver vos légumes et vos plantes tant dehors qu’à l’intérieur.