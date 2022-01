Les potagers urbains seraient aussi prolifiques que les exploitations agricoles traditionnelles

"Le Royaume-Uni importe environ 8 milliards de livres de fruits et légumes chaque année. Nos résultats montrent que les espaces verts dans les villes, tels que les jardins familiaux et les jardins communautaires, pourraient jouer un rôle important pour répondre à cette demande à l'échelle locale", explique l'autrice principale de l'étude Beth Nicholls dans un communiqué.

"Dans un monde de plus en plus urbanisé, tant dans les pays en développement que dans les pays développés, la production d'aliments dans et autour des villes a le potentiel d'améliorer les résultats nutritionnels et sanitaires, de réduire la pauvreté et, simultanément, de fournir un habitat pour la faune et la flore sauvages et de créer des villes durables", ajoute la chercheuse.