Les possédées de Loudun : des religieuses ensorcelées par un prêtre pervers au XVIIe siècle ?

11 octobre 1632, dans la ville fortifiée de Loudun, en France. À cette époque, le couvent des Ursulines de la cité est comme 'habité' par un démon, qui vient rendre visite aux religieuses la nuit.

Ce n’est pas un fantôme qui s'est adressé à Jeanne des Anges, la mère supérieure, dans le cloître. La voix qu’elle entend, c’est bien celle d’un vivant, le prêtre de la paroisse voisine, un certain Urbain Grandier. Et elle le reconnaît instantanément. Alors même qu’elle ne l’a jamais vu !

La terreur règne à Loudun depuis le 21 septembre. Déjà, la mère supérieure a été témoin d’une apparition, également constatée par deux autres sœurs. Elles ont vu un mort : le confesseur du couvent décédé quelques mois plus tôt. Et depuis, cette ombre, qui vient frôler son épaule la nuit et qui lui parle, ne cesse de tourmenter Jeanne des Anges.

Plus étonnant, deux jours après cette première manifestation, en pleine journée, une boule noire, comme remplie d’énergie, est venue perturber les offices religieux. Depuis, c’est l’escalade… Fin de l'année, 17 sœurs figurent parmi les ensorcelées, s'adonnant à des pratiques impies et blasphémant à tout-va. Cette affaire a fait grand bruit au XVIIe siècle : l'enquête durera deux ans et terminera au bûcher.

Alors le Diable s'est-il vraiment emparé des membres de cette communauté ecclésiastique ? Pourquoi les possédées de Loudun évoquent-elles le nom du prêtre Grandier ? L'Heure H se penche sur cette histoire rocambolesque, sur fond de querelle de clocher et de Contre-Réforme orchestrée en France par le célèbre cardinal de Richelieu.