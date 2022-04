Les ports belges se préparent aux conséquences d’un nouveau paquet de sanctions contre la Russie

L’interdiction d’accoster et de décharger qui visera certains navires russes sera contrôlée par le MIK, le Carrefour de l’information maritime.

Installé à Zeebruge, le MIK a été créé en 2007 dans le but de renforcer la sécurité en mer et de lutter contre le terrorisme. On y trouve du personnel de la Marine, de la Police de la navigation, des douanes et de la Direction générale de la Navigation. A l’image du tour de contrôle, le MIK surveille les navires présents en mer.

Ce service est donc en mesure de surveiller les 6000 navires russes qui naviguent sur la planète. 156 navires figurent également sur la liste des sanctions européennes. Ces navires sont étroitement surveillés par le MIK.