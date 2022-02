Les portraits de Pierre Bernard à la galerie Chapitre XII

Pour Pierre Bernard, les portraits de cette exposition, en nuances de noir ou en couleurs, frontaux ou recouverts de crustacés, parlent d’abord de sa fascination pour la peinture. Et si du sens se dégage de son travail, ce sera à l'insu de l'artiste. Passionné par les techniques, Pierre Bernard s’arrêtera finalement sur la peinture à l’huile. "Pour sa complexité technique et sa force de représentation", dit-il. Les textures, les superpositions, la touche, la matière, il faut " que l’on soit pris dedans quand on se rapproche du tableau". Et comme un athlète ou un violoniste, il pratique sa discipline au quotidien. Inlassablement, relevant les défis techniques, en recherche de l’excellence et de la singularité.