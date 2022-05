Les portraits de Beethoven, Mozart, Bach ou encore Chopin reconstitués par une Intelligence artificielle

Et si l’appareil photo avait été inventé à l’époque de Bach, quel aurait été son portrait photographique ? Ou plutôt, et si Bach, mais aussi Beethoven, Mozart et Chopin vivaient à notre époque et étaient pris en photo, quel serait le résultat ? L’artiste brésilien Hidreley Diao a utilisé une intelligence artificielle pour produire des portraits de compositeurs tels qu’on aurait pu les rencontrer à notre époque.

Dans la catégorie représentation 3D de portraits de compositeurs, nous vous avions déjà parlé de l’artiste plasticien iranien Hadi Karimi, qui a réalisé des centaines de portraits 3D, de star de cinéma, de la chanson, mais aussi de compositeurs et compositrices. Le voici rejoint par un autre article, Hidreley Diao, qui fait appel à l’intelligence artificielle pour créer des portraits plus vrais que nature de personnages de dessins animés, entre autres, mais aussi de quelques compositeurs.

Ainsi, les portraits de Beethoven, Bach, Chopin et Mozart côtoient ceux de la Reine des Neiges, de Cendrillon ou encore de Suzie des Simpsons.

Nous vous laissons admirer le résultat.