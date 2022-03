Les portes ouvertes des magasins: un gaspillage énergétique absurde été comme hiver

A priori, laisser les portes ouvertes en hiver est une aberration écologique et un gaspillage flagrant, que personne n'accepterait chez lui.

Rien d’étonnant à cela selon Arnaud Collignon, Chargé de mission énergies chez Inter-Environnement: "On a une relation à l’énergie qui est basée sur le gaspillage. On ne se rend plus compte, depuis une cinquantaine d’années. On importe le pétrole, le gaz. On ne voit plus d’où ça vient et on ne s’en inquiète plus."