Les portes ouvertes de MédiaOuest : les photos!

Plus de 400 auditeurs de Classic 21, Vivacité et Viva+ ont investi MédiaOuest ce samedi, pour rencontrer celles et ceux qui réalisent leurs programmes favoris et découvrir les coulisses des productions.

Divers ateliers rythmaient le parcours emprunté par les visiteurs qui ont pu aborder la pré-production, la rédaction, la programmation musicale, les studios, la gestion des réseaux sociaux et une expérience immersive en VR d'une captation de Typh Barrow exclusive!

Voici quelques photos captées dans les locaux de Classic 21: