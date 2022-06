Les porte-conteneurs provoquent des embouteillages en mer du Nord

Pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19, des porte-conteneurs doivent mouiller en mer du Nord, en raison d'un trafic trop important, selon le Kiel Institute allemand. Une réalité qui a des conséquences sur les activités des ports d'Anvers et de Rotterdam, souligne mardi le journal De Tijd.

Quelque deux pour cent de la capacité mondiale de fret maritime serait bloquée en mer du Nord. Au niveau mondial, environ 11% des marchandises expédiées par bateaux seraient actuellement bloquées dans des bouchons.

Cette histoire ne date pas d'aujourd'hui

"Cette histoire ne date pas d'aujourd'hui", commente une porte-parole du port d'Anvers-Bruges. "Cela fait un certain temps que nous constatons une congestion dans le trafic mondial de conteneurs et donc aussi à Anvers. Auparavant, on savait quand les bateaux arrivaient, plus maintenant." Le problème n'a fait que s'aggraver avec la guerre en Ukraine et les soubresauts du Covid en Asie.

Les armateurs cherchent des solutions qui, parfois, aggravent la situation à court terme, comme le recours au vrac plutôt qu'à des conteneurs. Mais les entrepôts se voient rapidement saturés.