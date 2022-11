"Les ponctuelles", un club belge de lecture féministe

Le club de lecture féministe "Les Ponctuelles" s’apprête à lancer la troisième édition de sa box de lecture. Au menu : quatre histoires écrites par des femmes.

Coraline et Charlotte du blog "Les Ponctuelles", se sont rencontrées sur les bancs de l’université. Les deux étudiantes en langues et lettres françaises et romanes se sont très vite liées d’amitié. Si aujourd’hui l’une travaille comme attachée de presse dans le monde de l’édition et l’autre dans la musique, les deux amies ne sont pas tant éloignées de leur premier amour : la littérature. En effet, il y a quelques années Coraline et Charlotte ont décidé de lancer un blog et un club de lecture féministe. Une idée qui leur est venue suite à un triste constat fait durant leurs études : "On a été très déçues de voir que très peu de place était réservée aux autrices dans nos cours. La littérature est étudiée avec un prisme masculin. On se demandait un peu 'Où étaient les femmes dans tout ça ?' C’est comme ça qu’on a eu l’idée de lancer notre club de lecture qui célèbre uniquement les écrits féminins." nous confie les deux amies.

Depuis trois ans, chaque automne, Coraline et Charlotte mettent en vente des boxes de lectures composée de quatre livres (romans, essais, BD) écrits par des femmes. "Les Ponctuelles" organisent ensuite des rencontres à différents moments de l’année pour discuter ensemble des lectures de la boxe. "Nous avions à cœur de partager nos impressions, de poursuivre l’engouement, d’expliquer les déceptions, de revenir sur des passages incroyables et d’explorer le sous-texte. Bref, de partager notre passion pour la lecture, avec simplicité et bienveillance."

Notre volonté est de recréer du lien autour de la lecture, ce procédé particulièrement solitaire.

Les rencontres se déroulent généralement avec une quinzaine de lectrices. "L’idée était de rester un club à taille humaine pour permettre aux plus timides de parler librement de ce qu’elles ont ressenti." Quatre séances de discussion seront organisées autour de cette nouvelle boxe. Les rencontres se font généralement le dimanche après-midi autour d’un goûter. Petite nouveauté cette année : des rencontres auront également lieu à Mons en plus de Bruxelles. "On est toutes les deux originaires du Hainaut donc c’était important pour nous de pouvoir proposer des rencontres dans des lieux de notre région qu’on affectionne. Si ce type d’événements est courant à Bruxelles, c’est plus rare d’en voir ailleurs, alors qu’il existe une vraie demande."

Le club de lecture permet également de rencontrer de nouvelles personnes avec des centres d’intérêt similaires aux vôtres expliquent Coraline et Charlotte : "Des amitiés sont nées des rencontres du club. C’est vraiment intéressant de pouvoir discuter d’une lecture qui nous a marqués avec quelqu’un qui a lu le même livre, ce qui n’est pas toujours le cas avec ses amis par exemple. Aujourd’hui, sur notre blog, il y a même un forum pour nos membres. Les lectrices s’écrivent et organisent des sorties culturelles féministes par exemple. C’est une vraie communauté !"