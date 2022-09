Les pompistes belges frontaliers s’inquiètent de la baisse des prix du carburant en France

Les pompistes belges proches de la frontière Française sont inquiets. Ce jeudi, le gouvernement Français augmente sa remise sur le carburant (de 18 à 30 centimes du litre). Les prix sont donc en forte diminution. Le litre d’essence peut même descendre jusqu’à 1euro50 chez certains enseignes, qui pratiquent une double remise ! La différence de prix peut donc s’élever jusqu’à 50 centimes du litre entre la Belgique et la France !

Côté Français, si les prix diminuent, les pompistes ne perdront pas d’argent, car ils profitent d’une aide temporaire de l’état. Au contraire, ils peuvent même se frotter les mains. Hors micro, certains nous confirment attendre beaucoup de Belges dès aujourd’hui. Leur chiffre d’affaires devrait donc augmenter. Mais côté Belge, la situation est toute autre…

Vu la forte différence de prix, les Belges risquent d’être nombreux à passer la frontière pour préserver leur portefeuille. Les pompistes proches de la France, redoutent donc de voir partir leur clientèle. Charlotte Tahon gère 6 stations-service à la frontière, entre Mons et Tournai, et aujourd’hui, elle est inquiète : "On a quand même déjà beaucoup de personnes qui traversent la frontière pour aller chercher de l’eau, ou d’autres produits qui sont moins taxés en France. La seule chose qui nous reste encore un peu, pour le moment, ce sont les cigarettes. Il ne faudrait pas que cette situation dure trop longtemps. On emploie quand même 5 personnes. Il faut que notre chiffre fonctionne, parce que sinon on ne peut pas payer le personnel…".